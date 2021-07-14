В России впервые появятся берлоги для наблюдения за спящими медведями

Новосибирский зоопарк первым в России создаст 15 смотровых берлог, которые дадут возможность посетителям понаблюдать за спящими в зимнее время медведями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило.

«Это будет впервые использовано в России, поэтому будем оценивать менталитет людей. Если люди не станут будить зимой медведя, это будет работать. Если что-то пойдет не так, это будет использовано в научных целях для сотрудников зоопарка», — отметил он.

По словам Шило, реконструкция и строительство новых вольеров завершатся в октябре-ноябре. Малайские медведи, которых ждали в городе в 2021 году, поселятся в зоопарке не раньше 2022-го.

Для каждого вида медведей планируется обустроить специальную зону и условия обитания. Так, например, у бурых медведей будет свой участок с водой и рыбой, что позволит создать приближенную к естественным условиям среду.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 780 видов животных. Более 120 из них занесли в Международную красную книгу.