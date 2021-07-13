Лосей Яшу и Машу выпустили на волю из новосибирского зоопарка

Лоси Яша и Маша переехали в Сузунский заказник из новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

В пресс-службе организации рассказали, что животные родились и выросли в зверинце, а теперь для них подобрали идеальную территорию с хорошей кормовой базой, рекой поблизости и открытыми солнечными участками. Там добавили, что за парнокопытными первое время будут приглядывать, так как они привыкли к людям и могут выйти к браконьерам. Кроме того, представители зоопарка будут следить, чтобы Яша и Маша не убежали на проезжую часть, где их может сбить автомобиль.

«Привезенные лоси практически ручные, спокойно подходят к людям и не чувствуют угрозы», — сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. По его словам, поскольку территория заповедника ограничена, она нуждается в появлении новых особей. Звери из других мест туда не приходят.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило три года выращивает и выпускает на волю животных. Его работники уже успели отправить в дикую природу косуль и алтайских горных баранов.