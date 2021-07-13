В Смоленске из пожара в квартире спасли более десяти кошек

Сотрудники МЧС спасли более десяти кошек из пожара в смоленской квартире

Смоленские сотрудники МЧС спасли из пожара в квартире более десяти кошек. Их на руках выносили из задымленного помещения. Об этом сообщает портал SmolDaily.

Отмечается, что огонь вспыхнул около девяти утра в квартире на пятом этаже девятиэтажки на улице Кирова. Прибывшие на место спасатели открыли дверь в помещение, и оттуда сразу стали выбегать коты и кошки.

Некоторых питомцев пожарным пришлось выносить из квартиры на руках. Специалисты МЧС оперативно потушили телевизор и кровать, объятые огнем.

По данным портала, на момент возгорания хозяйки квартиры дома не было. По предварительным данным, пожар мог произойти по электротехнической причине.

9 июля челябинские спасатели вытащили из лесного пожара в Карталинском районе олененка. Спасенное животное вывезли в безопасную зону.