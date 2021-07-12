В Екатеринбурге спасли просидевшего трое суток в балке котенка

Спасатель Евгений Зенков спас котенка, который трое суток просидел в отверстии в металлической балке строительного вагончика. Об этом сообщает портал Е1.

По информации издания, хозяева участка рядом с Новосвердловской ТЭЦ нашли животное, голова которого застряла в балке, и попытались вытащить его самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток вызвали спасателей. Выяснилось, что металлическую конструкцию невозможно распилить, поэтому было принято решение протащить котенка вперед внутри балки.

По словам Зенкова, он прижал котенка к краю канала и направил одну из передних лап в отверстие, осторожно вытянув наружу. Затем мужчина проделал тоже действие со второй лапой, после чего начала высвобождаться и голова животного. Таким образом котенка удалось полностью извлечь.

«Вскоре котенка уже держали на ручках, закутанного в полотенце. Этого котенка, спасенного с таким трудом, семья решила не отпускать и взять к себе», — рассказал спасатель в интервью журналистам портала.

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