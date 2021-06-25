Пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео

Россиянин заснял на видео лосенка, который вышел из леса рядом с Екатеринбургом. Ролик публикует местный портал «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Очевидец поделился видео, на которое попал стоящий на обочине шоссе Кольцовский тракт детеныш лося. На размещенных кадрах видно, как животное начинает убегать в сторону леса, заметив автомобиль с людьми.

Согласно материалу, лосенка заметили напротив отеля «Рамада», который расположен в 10 километрах от местного аэропорта.

Охотовед Андрей Сакулин объяснил, что часто лоси забредают в лесопарки в ночное время, а с наступлением рассвета пугаются и убегают. «Может быть, что этого лосенка выгнали из семьи — так бывает с подросшим прошлогодним потомством. У мамы новые детеныши, а этих отправляют учиться жизни», — заявил эксперт.

В апреле, четыре диких кабана устроили погром в китайском городе Ниндэ, провинция Фуцзянь. Как сообщает местная пресса, звери спустились с горы, расположенной по соседству с городом. Они промчались по улицам Ниндэ, врываясь в магазины и сбивая людей с ног.