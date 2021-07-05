Россиянин спас заблудившихся утят и попал на видео

Житель Екатеринбурга показал заблудившимся птицам дорогу к водоему. Соответствующий ролик публикует местный портал «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Читательница издания Дарья поделилась кадрами, на которых видно, как утка передвигается по улицам города с пятью маленькими утятами. Отмечается, что птицы заблудились в районе Екатеринбургского цирка. «Какие же они милые», — высказалась автор видео.

Согласно материалу, проходящий мимо мужчина в медицинской маске решил спасти уток и вызвался проводить их к воде. По словам очевидцев произошедшего, взрослая особь поняла, что необходимо двигаться за человеком, и проследовала за ним до водоема. В конечном счете птицы были спасены.

Ранее в июне пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео. Очевидец показал, как животное начинает убегать в сторону леса, заметив автомобиль с людьми. Известно, что лосенка заметили напротив отеля «Рамада», который расположен в 10 километрах от местного аэропорта.

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