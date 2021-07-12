В ставропольском колхозе за год родились сразу шесть верблюдов

Сотрудники колхоза «Россия», расположенного в Апанасенковском округе Ставропольского края, сообщили о рождении верблюжат. Материал публикует портал «Вести Ставрополье».

По информации издания, всего в хозяйстве насчитывается 28 экзотических животных, шесть из которых родились за последний год. Известно, что помимо верблюдов в упомянутом колхозе также разводят овец и выращивают зерновые культуры.

По словам работников колхоза, верблюды — неприхотливые животные, которые питаются сеном и соломой, а пьют даже горько-соленую воду. Отмечается, что шерсть верблюдов являются востребованным сырьем, поскольку с одной взрослой особи в среднем настригают до четырех килограммов шерсти.

В июне в красноярском зоопарке впервые родился детеныш альпаки. Южноамериканские альпаки Ромео и Джульетта, которые проживают в парке флоры и фауны «Роев ручей», впервые дали потомство. Известно, что пару доставили в Красноярск пять лет назад из Нижнего Новгорода.

