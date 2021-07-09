В зоопарке Екатеринбурга появились на свет сразу шесть скунсов

В зоопарке Екатеринбурга появились на свет сразу шесть полосатых скунсов — детенышей назвали Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги. Об этом сообщает региональный портал E1.

По словам сотрудников зоопарка, скунсы начинают открывать глаза только через две недели после рождения, а в возрасте месяца учатся занимать оборонительную позу и поднимать хвост — под ним находятся пахучие железы, которые выделяют стойкий запах тухлых яиц.

Отмечаются, что новорожденные детеныши уже проявляют любознательность и активно исследуют вольер. За безопасностью следит их мать по имени Молли — почуяв опасность, она хватает малышей за загривок и уносит в укрытие.

Ранее в июле в зоопарке Пензы появились детеныши косули, карликовой овцы и баран лойской породы. Животные прибыли в специальных вольерах. «Барашка назвали Пломбирчик, малыша косули — Васькой, а карликовых овечек — просто малышарики», — сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.