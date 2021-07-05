В зоопарке Пензы появились детеныши карликовой овцы

В зоопарк Пензы завезли сразу несколько видов животных. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

Согласно информации под серией новых фото, на которых изображены новоприбывшие детеныши в вольерах, в течение одной недели в зоопарке поселились карликовые овцы и баран лойской породы. Затем в учреждение привезли детеныша косули, оставшегося сиротой.

«Барашка назвали Пломбирчик, малыша косули — Васькой, а карликовых овечек — просто малышарики. Было решено всех малышей поселить к молодой маме альпаке Эльзе», — подписали администраторы страницы пост, который набрал почти 600 лайков.

В июне в челябинском зоопарке впервые показали новорожденных рысят. На размещенных в сети кадрах запечатлели двух детенышей, передвигающихся по вольеру. «16 мая в Челябинском зоопарке впервые родились рысята. Да-да, Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители аж двух непоседливых котят», — подписали администраторы страницы пост.