В барнаульском зоопарке показали прогулку рысят

В барнаульском зоопарке впервые показали прогулку двух рысят с их родителями. Об этом пишет Altaypress.ru.

Как сообщает издание, барнаульский зоопарк «Лесная сказка» опубликовал несколько видео с прогулки семейства рысей. На ролике видно, как один рысенок играет в пеньке, а другой — сидит в тени вольера. Позже детеныш подходит к маме, и в кадре появляются все четыре представителя вида.

Ранее в июне в челябинском зоопарке впервые показали новорожденных рысят. На размещенных в сети кадрах запечатлели двух детенышей, передвигающихся по вольеру — они родились 16 мая. В публикации отмечалось, что рысь-самку привезли в Челябинск в 2019 году из Московского зоопарка.