Под Воронежем откроется парк с альпаками

В августе 2021 года под Воронежем состоится открытие парка с шестью альпаками

В августе 2021 года под Воронежем состоится открытие парка с альпаками. Об этом представители компании Big Event сообщили порталу «Абирег».

Проект под названием El Paco реализуют с помощью краудфандинговой системы. Он будет расположен в спорткомплексе «Белый колодец», а его площадь составит три тысячи квадратных метров.

Известно, что организация приобрела шесть альпак, а также одного шотландского бычка. Животным остригли шерсть из-за жары по рекомендации ветеринара. На данный момент для них строится просторный вольер с местом для прогулок.

Отмечается, что возведение парка и покупка животных обойдется организаторам примерно в пять миллионов рублей.

В июне в красноярском зоопарке впервые родился детеныш альпаки. Южноамериканские альпаки Ромео и Джульетта, которые проживают в парке флоры и фауны «Роев ручей», впервые дали потомство. Известно, что пару доставили в Красноярск пять лет назад из Нижнего Новгорода.