В приморском парке впервые родились амурские тигрята

В Приморском парке Белый лев впервые родились тигрята. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

«В нашем парке впервые на свет появились детеныши амурского тигра! Родителями стали Тайган и Сказка», — говорится в публикации.

Всего родилось четыре тигренка, пишет РИА VladNews. Двое из них еще слабые, поэтому их забрали на дополнительное вскармливание. В скором времени планируется вернуть их родителям на воспитание.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Екатеринбурга родились сразу шесть полосатых скунсов, их назвали Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги. Как рассказали сотрудники зоопарка, скунсы начинают открывать глаза только через две недели после рождения, а через месяц учатся занимать оборонительную позу и поднимать хвост, под которым находятся пахучие железы.

В зоопарке также рассказали, что новорожденные проявляют любознательность и активно исследуют вольер. За безопасностью наблюдает их мать Молли.