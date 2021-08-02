На границе двух российских регионов обосновался дикий медведь

Дикий медведь обосновался близ трассы на границе двух российских регионов — Кемеровской и Томской областей. Об этом в понедельник, 2 августа, пишет «Российская газета».

Животное заметили на открытом пространстве у стелы «Томская область». Медведь вышел к проезжей части, прошелся у дороги, встал на задние лапы, а затем развернулся и скрылся в лесу.

Как пояснил охотовед Томского района Томской области Сергей Кустов, медведь находится на территории Юргинского района Кемеровской области — в заказнике «Нижне-Томский». Выйти из леса животное мог заставить интерес к расположенной неподалеку стоянке большегрузов.

«Этот пестун уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад... Конечно, на площадке остаются остатки пищи, мусор, которые привлекают медведя. Ему проще найти что-то у дороги, чем искать пропитание в лесу, несмотря на то, что нынче много ягоды: малины, черники», — пояснил специалист.

По его словам, информацию о животном уже направили в департамент охраны объектов животного мира Кемеровской области, где должны будут решить, что делать с медведем в дальнейшем.