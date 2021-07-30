В России появится первый санаторий для слонов

В Ахштырском ущелье под Сочи появился первый в России оздоровительный санаторий для слонов. Об этом сообщил Росгосцирк на своей странице в Instagram.

Парк площадью около 10 гектар предназначен для отдыха и восстановления животных в условиях, приближенных к их естественной среде обитания.

На территории санатория есть пруд для купания и палатка с навесом, где можно укрыться от непогоды. Первыми обитателями стали две индийские слонихи — 30-летняя Претти и 15-летняя Марго.

«Я долго искал место для парка, где бы животные могли отдыхать между гастролями. И вот наконец нашел. На территории сафари-парка нам выделили большой зеленый кусок земли», — отметил дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, участвующий в разработке проекта.

Ранее в июле во Владивостоке построили специальное джакузи для амурских тигров, в нем уже успели искупаться дикие кошки Тайган и Алекса. Бассейн для животных установили на открытом воздухе в центре вольера — он находится в парке «Белый лев».