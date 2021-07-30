В Челябинске уссурийским тиграм устроили праздник с подарками

В Челябинском зоопарке уссурийским тиграм устроили праздник в честь Международного дня тигра. Вчера, 29 июля, им подарили игрушки и лакомства, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

Живущим в зоопарке Матиссу и Лафии преподнесли большие пластиковые мячи, специально предназначенные для крупных кошек. Отмечается, что теперь хищникам придется постараться, чтобы повредить подарки. Однако один из тигров все же попытался прокусить игрушку. «Ну, посмотрим, сколько продержится этот пластиковый синий товарищ», — пошутили представители зоопарка о судьбе мяча.

Кроме шаров тигры получили коробку с начинкой из шерсти и сена от копытных, а также говяжью ногу. Ее закрепили на специальном столбе для тренировок — чтобы достать лакомство, хищникам придется потрудиться.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что его специалисты многие годы занимаются размножением и сохранением амурских тигров. «У наших зоологов накоплен немалый опыт по наблюдению, изучению и размножению этих больших кошек в условиях неволи», — подчеркивается в посте.

Накануне сообщалось, что в парке «Белый лев», расположенном во Владивостоке, построили специальный джакузи для амурских тигров. Бассейн для животных установили на открытом воздухе в центре вольера. В размещенном сотрудниками парка ролике запечатлены дикие кошки Тайган и Алекса во время плавания.