Забравшегося в магазин в Краснодаре дикого енота выпустили в лес

В Краснодаре дикий енот забрался в магазин, торгующий алкоголем, украл вафли и спрятался в коробке из-под продуктов. «Нарушителя» на месте «преступления» обнаружили владельцы торговой точки, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Енота поймали и отвезли на природу в коробке из-под шампанского, после чего выпустили в лес. Выбравшись из коробки, енот сразу убежал. «И все? А спасибо?» — крикнули вслед убегающему зверю его спасители.

Накануне, в Международный день тигра, в Приморском крае в тайгу выпустили тигрицу, которая потеряла котят. Возвращение животного в лес попало на видео. На кадрах видно, что хищница выбирается из клетки и убегает в сторону деревьев. Отмечается, что тигрица испытывала стресс из-за потери котят, поэтому ее забирали на реабилитацию.