Во Владивостоке построили джакузи для амурских тигров

В парке «Белый лев», расположенном во Владивостоке, построили специальный джакузи для амурских тигров. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте учреждения.

Бассейн для животных установили на открытом воздухе в центре вольера. В размещенном сотрудниками парка ролике запечатлены дикие кошки Тайган и Алекса во время плавания.

«Тигры — большие любители воды среди диких кошек. Они умеют нырять и могут даже переплыть реку шириной в семь километров! Мы учли эти особенности, когда строили вольер для наших амурских тигров», — гласит подпись под роликом, который набрал почти 13 тысяч просмотров.

Ранее в июле в зоопарке Новосибирска показали фото редких водоплавающих кошек. Речь идет о виверровых кошках, которые с 1997 года регулярно приносят потомство. Их отличительной чертой являются перепонки на лапах как у водоплавающих животных.

