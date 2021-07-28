В нижегородском зоопарке родились тигрята

В нижегородском зоопарке «Мадагаскар» родились тигрята. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижний №1».

Трое тигрят появились на свет в семействе взрослых особей Шакиры и Шерхана.

Врачи приехали в учреждение, чтобы проверить состояние здоровья новорожденных. По словам медиков, животные чувствуют себя хорошо. На данный момент за ними присматривают специалисты.

Зоопарк находится по адресу улица Энгельса, дом номер 3.

Ранее в июле в зоопарке Новосибирска показали фото редких водоплавающих кошек. Речь идет о виверровых кошках, которые с 1997 года регулярно приносят потомство. Их отличительной чертой являются перепонки на лапах как у водоплавающих животных.