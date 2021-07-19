Из-за аномальной жары в Калининградском зоопарке животных начали кормить мороженым и купать в бассейне. Об этом сообщает портал «Невские Новости».

В регионе температурные показатели достигли 32-35 градусов, в связи с чем сотрудники зоопарка принимают меры для спасения зверей и следят за тем, чтобы им было комфортно. «Несколько раз в день проводится увлажнение вольеров, осуществляется проливка грунта, присадов и стен. У всех животных набираются бассейны», — рассказала ученый секретарь зоологического парка Мария Козьякова. Отмечается, что больше всего купаться любят медведь Фима и слониха Преголя. Медведица Настя в этом году впервые решила окунуться в бассейн.

По словам Козьяковой, всем зверям обеспечивают места в тени, а тех обитателей зоопарка, которые не могут купаться в бассейне самостоятельно, поливают водой. Птицам готовят мороженое из свежей зелени и фруктов — такая еда особенно нравится попугаям и рогатым воронам.

Как отметила Козьякова, аналогичным лакомством кормят и млекопитающих. В их мороженое добавляют смесь ягод, орехи и овощи.