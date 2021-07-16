На Камчатке заметили лисью коммуну

В Кроноцком заповеднике на Камчатке госинспекторы заметили лисью коммуну — семью из четверых взрослых особей и семи их детенышей. Об этом сообщает агентство «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу природного резервата.

Ареал обитания этих животных распространяется на берег местного залива. По словам госинспектора заповедника Алексея Маслова, сначала он нашел пятерых лисят, которые «совсем не боялись камеры» и охотно фотографировались. Позже вышли и остальные звери.

Маслов отметил, что «воспитанием» детенышей занимаются взрослые особи, не разделяя лисят по родственным связям. В заключение он назвал «семейку очень благополучной». Лисы также удачно и успешно охотятся, так как рядом он заметил большое количество остатков пищи — кости и перья птиц.

У лис рождается потомство обычно в мае или начале июня. Примерно через десять дней после рождения животные начинают видеть и слышать, а к третьей неделе появляются первые клыки. Затем на протяжении 1,5 месяца детеныши питаются молоком. В последние дни июня либо в начале июля взрослые особи начинают выводить зверьков из норы. Уже к августу подросшие и окрепшие лисята делают первые охотничьи вылазки, а осенью некоторые из них покидают стаю и начинают жить самостоятельно.

Ранее также стало известно, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер. Таким образом, в местной долине теперь насчитывается 58 гейзеров.