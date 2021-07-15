В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер. Об этом в четверг, 15 июля, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Как отмечается, новый горячий источник образовался в Долине гейзеров в мае 2020 года. Все это время он непрерывно фонтанировал, выбрасывая воду на высоту до трех метров, а с недавних пор начал работать уже как гейзер. Таким образом теперь в долине насчитывается 58 гейзеров.

«У нового гейзера два грифона. Сначала из нижнего на протяжении четырех минут бьет небольшой фонтан, а затем начинается извержение воды из верхнего. Оно длится 10-20 секунд, на это время нижний прекращает фонтанирование. Затем цикл повторяется», — рассказал инспектор заповедника Леонтий Подставин.

Старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника, гидрогеолог Алексей Кирюхин в свою очередь пояснил, что до этого кипящий источник, на месте которого в дальнейшем образовался гейзер, функционировал на берегу озера Гейзерного с 2007-го по 2014 год. Однако после того, как в 2014-м на русло реки Гейзерная сошел сель, этот источник исчез. Снова появился он после паводка в 2020 году.

По словам ученого, появление нового гейзера свидетельствует о том, что в гидротермальной системе существенно возросло давление, которое уже не зависит от сезонных паводков. «Поэтому ожидаем новых сюрпризов в Долине гейзеров», — заключил он.