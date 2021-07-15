В России составили рейтинг лучших нудистских пляжей. Для этого сервис TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей.

На первом месте оказался пляж в крымском Коктебеле (22 процента), на втором — пляж в Дивноморском, Геленджик (17 процентов), на третьем — крымская Лисья Бухта (14 процентов).

Далее следуют петербургский пляж «Дюны» и «Спутник» в Сочи — они набрали по 10 процентов голосов. Еще 9 процентов набрал нудистский пляж на Волчихинском водохранилище в Екатеринбурге.

Московский пляж в Серебряном бору и пляж Большого Утриша в Анапе набрали по 5 процентов.

По три процента голосов набрали нудистский пляж в Абрау-Дюрсо и пляж возле базы отдыха Академгородка в Новосибирске.

Ранее россиянам назвали лучшие места с чистыми пляжами на Черном море. Самые чистые пляжи с теплым морем находятся в Курортном и Алупке в Крыму, и в Витязево в Краснодарском крае. Также в рейтинг лучших мест попали пляжи Симеиза (район Ялты), Судака, Шепси (Туапсе), Орджоникидзе (Феодосия), Николаевка и Сукко (Анапа).

