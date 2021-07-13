В России увеличилось число краснокнижных аистов

В амурских заказниках увеличилась популяция краснокнижного дальневосточного аиста, передает региональное агентство «Телепорт» со ссылкой на управление по охране животного мира Амурской области.

По информации агентства, самый большой прирост гнезд зафиксирован в заказнике Амурский. За год их стало на восемь больше. Гнезд аистов стало больше и в Муравьевском заказнике. В 2021 году их насчитали более 25.

Прирост популяции птицы, внесенной в Красную книгу России, происходит с 2018 года. Связывают это с дождями, благодаря которым после паводка у питающихся рыбой птиц увеличивается кормовая база. При этом сама по себе вода птицам не вредит, поскольку они гнездятся на деревьях или опорах.

Ранее стало известно, что в Калмыкии восстановили популяцию краснокнижных сайгаков. Около трети популяции этих животных переместилась из государственного заповедника «Черные земли» в северные районы республики.