На Таганае проведут перепись редких орхидей

Перепись редких орхидей проведут в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Для этого специалисты обойдут места произрастания цветов и внесут каждый образец в специальный список, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу парка.

Отмечается, что недавно туристы, пробравшиеся в труднодоступный район Таганая — Ахматовскую копь, — уничтожили краснокнижные орхидеи, дремлик темно-красный. «Несколько растений пострадали от рук неизвестных пока вандалов. Но другие чувствуют себя довольно неплохо», — сообщили в пресс-службе.

Перепись цветов будет продолжаться на Таганае до конца лета. В период цветения их разыскивают в лесах нацпарка, так как именно в это время орхидеи наиболее заметны. Ожидается, что в августе распустится гудайера ползучая. Однако специалисты полагают, что из-за жары она может зацвести раньше срока.

Национальный парк «Таганай» охватывает северные хребты Уральских гор, которые представляют собой обособленный горный узел. Центром парка является город Златоуст Челябинской области, расположенный в 140 километрах от областного центра.