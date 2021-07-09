Зарубежных гостей «Фольклориады» удивили густые леса Башкирии

Зарубежные гости международного фестиваля «Фольклориада», который проводится в Башкирии, поделились впечатлениями о поездке в республику. Их слова передает «Башинформ» в пятницу, 9 июля.

Руководитель группы артистов из Узбекистана Айберген Алланиязов отметил, что его удивили густые леса Башкирии. Также ему понравились поля, засеянные пшеницей. «Еще очень понравился Николаевский родник. Надеюсь, что я еще раз сюда приеду», — добавил он.

Глава делегации от Боливии Роберто Сардон рассказал о доброжелательных жителях региона: «Практически каждый из них с нами здоровался». Он подчеркнул, что маленькие города республики очень похожи на населенные пункты в его стране.

Фестиваль «Фольклориада» проходит в Уфе и еще 11 городах, а также в 11 селах Башкирии с 3-го по 10 июля. На мероприятии был устроен хоровод дружбы, установивший два мировых рекорда. Также на фестивале выступила певица Manizha (Манижа Сангин), которая сравнила «Фольклориаду» с «Евровидением».