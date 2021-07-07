Manizha сравнила «Фольклориаду» с «Евровидением»

Певица Manizha (Манижа Сангин) выступила на международном фестивале «Фольклориада», который проводится в Республике Башкортостан. Артистка сравнила мероприятие с международным музыкальным конкурсом «Евровидение», участницей которого она стала в 2021 году, пишет «Башинформ».

«Я в шоке от масштабов Фольклориады, от количества стран. Фактически "Евровидение", которое происходит здесь, в Уфе, — это круто! Очень красиво, масштабно, зрители у вас очень особенные — слушают песни от начала до конца, далеко не во всех городах так относятся к музыке», — заявила Manizha после выступления.

Накануне сообщалось, что вместе с Manizha на сцене в парке Ватан в Уфе выступят коллективы из Италии, Боливии и Австрии. Ранее на «Фольклориаде» был устроен хоровод дружбы, установивший два мировых рекорда. Фестиваль проходит в Уфе и других городах и селах Башкирии с 3-го по 10 июля.