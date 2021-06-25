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Россия построит военную базу в Судане

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Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Россия построит военную базу в Судане. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство одобрило и представляет президенту для ратификации в Госдуме соглашение о строительстве пункта базирования военно-морского флота в Судане.

Речь идет о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море. Москва и Хартум подписали соглашение в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

1 июня Судан заявил, что хочет пересмотреть договор. Начальник штаба суданских ВС Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что договоренности были заключены между бывшим правительством Судана и Россией. Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров посчитал, что такое заявление — возможное последствие давления со стороны США.

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