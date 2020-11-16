Путин одобрил создание базы для кораблей с ядерными установками в Африке

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о создании базы для кораблей с ядерными установками в Африке. Пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России будет располагаться в Судане. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент также поручил Минобороны подписать соглашение от имени Российской Федерации.

Ранее в ноябре сообщалось, что Судан безвозмездно предоставит территорию для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Количество личного состава на базе не должно превышать 300 человек.

В июле Путин рассказал о планах вооружить Военно-морской флот уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Он отметил, что боевые возможности ВМФ будут повышаться «за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий». Глава государства также пообещал передать 40 новых кораблей Военно-морскому флоту.