Путин пообещал ВМФ 40 новых кораблей

Президент России Владимир Путин пообещал передать 40 новых кораблей Военно-морскому флоту (ВМФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам российского лидера, в 2020 году состав ВМФ пополнится новыми судами различного класса. Выступая на главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, глава государства отметил, что уровень оснащенности российского военного флота постоянно растет.

Недавно были заложены шесть новых кораблей дальней морской зоны, указал президент.

Ранее 26 июля Путин обратился с речью к морякам. «Служба на море не каждому по плечу. Ее выбирают по призванию, по зову сердца и с пониманием, что она требует храбрости, дисциплины, сильного духа, умения жить, работать сплочённой флотской командой», — заявил он.