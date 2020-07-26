Президент России Владимир Путин обратился к морякам Военно-морского флота (ВМФ) с торжественной речью. Видео опубликовало в воскресенье, 26 июля, RT в своем Telegram-канале.

«Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! — объявил он. — Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества! Отважных героев дальних походов. Всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой. Кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей и тех, кто проектирует и строит новую морскую технику».

«Служба на море не каждому по плечу. Ее выбирают по призванию, по зову сердца и с пониманием, что она требует храбрости, дисциплины, сильного духа, умения жить, работать сплочённой флотской командой», — заявил президент России.

26 июля в России является Днем военно-морского флота (ВМФ). Уточняется, что профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на страже российских морских рубежей, а также те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ. Кроме того, это важное событие и для семей моряков.