Путин переговорил с Шойгу в каюте

Президент России Владимир Путин переговорил с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом Военно-морского флота Николаем Евменовым. Соответствующие кадры в воскресенье, 26 июля, опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.

Короткая встреча прошла в каюте катера, на котором глава государства вместе с Шойгу и Евменовым направлялся к парадному строю кораблей в Финском заливе перед парадом, приуроченным к Дню ВМФ России. Они обменялись парой фраз, сидя за столом.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях. Оттуда президент направился в Санкт-Петербург, где должен принимать праздничный парад.

26 июля по всей России проводятся парады по случаю празднования Дня ВМФ. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В нем задействованы более 4 тысяч военнослужащих, 46 кораблей, подводных лодок и катеров, а также морская авиация.