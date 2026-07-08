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09:55, 8 июля 2026Силовые структуры

Соучастница расправы футболиста над женщиной отказалась сотрудничать со следствием

В Москве соучастница футболиста Секача отказалась сотрудничать со следствием
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве соучастница футболиста Даниила Секача в расправе над 48-летней предпринимательницей Софья Никольская отказалась сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

Ее защита утверждает, что Софья сотрудничала со следствием, пока находилась в статусе свидетеля. После предъявления обвинения она отказалась продолжать сотрудничество.

Преступление произошло вечером 13 марта. Футболист Даниил Секач, вооружившись болгаркой и кувалдой, пришел в квартиру предпринимательницы на Строгинском бульваре. Ему открыла дверь дочь хозяйки, которая, как и спортсмен, действовала под влиянием мошенников. Мужчина прошел внутрь и попытался открыть сейф, но не смог. В этот момент женщина вернулась домой, и спортсмен избил ее до смерти.

Ранее сообщалось, что установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников.

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