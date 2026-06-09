Установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников

Правоохранители задержали куратора убийства предпринимательницы в Строгино и его сообщника

Правоохранители задержали куратора расправы над предпринимательницей в московском районе Строгино. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Задержан и еще один его сообщник, курьер. С ними проводятся следственные действия.

По версии следствия, куратор регулярно находил курьеров и координировал их действия, обеспечивая функционирование криминальной цепочки. Именно он занимался сбытом украденных вещей.

По данным SHOT, куратор — 19-летний студент, который живет в подмосковном Долгопрудном. В 2023 году молодой человек стал призером международного конкурса по робототехнике и легоконструированию. Второму задержанному также 19 лет.

Преступление произошло вечером 13 марта. Футболист Даниил Секач, вооружившись болгаркой и кувалдой, пришел в квартиру предпринимательницы на Строгинском бульваре. Ему открыла дверь дочь хозяйки, которая, как и спортсмен, действовала под влиянием мошенников. Мужчина прошел внутрь и попытался открыть сейф, но не смог. В этот момент женщина вернулась домой и спортсмен избил ее до смерти.

18 мая был задержан еще один фигурант этого дела.