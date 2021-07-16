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Сотни добровольцев помогут диким животным в Новосибирской области

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Более 600 добровольцев вызвались накормить диких животных в Новосибирской области

Более 600 добровольцев вызвались накормить диких животных в Новосибирской области. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Отмечается, что регион начал готовиться к зиме. Министерство природных ресурсов и экологии остановило прием заявок от жителей, которые захотели помочь в подготовке зимних кормов. С 621 добровольцем подписали договоры. Самыми активными оказались жители Убинского, Куйбышевского, Краснозерского и Чулымского районов. Им предстоит засеять кормовые поля, заготовить соль, веники, сделать кормушки под сено.

Замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер отметил, что благодаря активности граждан в прошлом году в Новосибирской области засеяли рекордную площадь кормовых полей для диких зверей. Тогда в акции участвовали 213 человек.

Ранее стало известно, что лоси Яша и Маша переехали в Сузунский заказник из новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Животные родились и выросли в зверинце, а теперь для них подобрали новую территорию с хорошей кормовой базой, рекой поблизости и открытыми солнечными участками. За парнокопытными первое время будут приглядывать, так как они привыкли к людям и могут выйти к браконьерам.

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