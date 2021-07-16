Жители Владивостока спасли и передали в зоопарк десятерых ежат

Жители Владивостока принесли в городской зоопарк «Садгород» сразу десятерых ежат, оставшихся без матери. Об этом сообщил телеканал ОТВ.

Ежат назвали Шустрик, Пятнышко, Крепыш, Темная иголочка и другими именами. У них уже открылись глазки и начинают прорезаться зубы. Пока что их кормят паштетом, почти сразу они начали есть самостоятельно.

Когда ежата окончательно окрепнут, их начнут либо выпускать в лес, либо отдавать на дачные участки под присмотр, а кто-то останется в зоопарке.

«Предварительно мы тоже будем смотреть, как он себя ведет. Может, прикопаем ему червячка, чтоб он сам раскопал. Потому что малыши, выращенные в неволе, это касается всех малышей: и птиц, и диких животных, к сожалению, им очень сложно адаптироваться, потому что у них нет навыков добывания пищи и нет навыков избегания человека», — рассказала заместитель директора «Садгорода» Алена Асновина.

