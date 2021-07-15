В России впервые родились щенки континентальных бульдогов

В Ленинградской области родились десять щенков континентальных бульдогов. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила заводчица Ирина Беляева.

Руководитель питомника «Аванзар», расположенного во Всеволожске, рассказала журналистам, что среди щенков — три мальчика и семь девочек. По ее словам, все собаки родились здоровыми. «Мы очень рады. Роды проходили самостоятельно. Хорошо, если эта порода будет развиваться в России, потому что в Европе таких собак много», — призналась заводчица.

Известно, что порода «континентальный бульдог» была зарегистрирована в России в 2019 году, тогда же в питомник из Чехии привезли маму щенков по кличке Беллами. Отцом собак стал пес из Польшы. Собаки данной породы родились в России впервые.

Героиня материала подчеркнула, что щенки дружелюбные, коммуникабельные, активные и веселые. Отмечается, что двоих из них оставят в питомнике для дальнейшей работы, а остальных — продадут.

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