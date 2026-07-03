«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сигнала

«Радиостанция Судного дня» передала слова «герцотютя» и «смоковный»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новые сообщения, которые зафиксировали пользователи. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», где мониторят и размещают все сигналы радиостанции.

Уточняется, что сигнал нес двойное сообщение. В эфире прозвучали слова «герцотютя» и «смоковный». Радиолюбители выявили активность на волнах в пятницу, 3 июля, в 19:56 по московскому времени.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбителя прозвали ее «жужжалкой», поскольку большую часть эфира она издает характерные звуки. На ее волнах можно услышать закодированные сообщения, которые в медиа и соцсетях связывают с мировыми событиями и потрясениями.

Ранее энтузиасты выяснили, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после ударов США и Израиля по Ирану.