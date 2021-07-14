Россиянка спасла бельчонка от кота и забрала к себе домой

Российский ветеринар спасла бельчонка по кличке Малыш от гибели и забрала к себе домой

В Катаганском районе Иркутской области ветеринар Валентина Осипова спасла бельчонка и решила забрать к себе домой. Уличный кот держал раненое животное в пасти, когда работник близлежащего аэропорта заметил происходящее. Об этом сообщает газета «Областная».

Россиянин доставил детеныша белки в ветеринарную клинику. «Он тяжело дышал, кровь шла изо рта и носа. Я проставила антибиотик, витамины и принесла домой», — отметила медик. Затем специалист выяснила, чем питаются такие животные, и начала выхаживать его, назвав Малышом.

В итоге оказалось, что белкам подходит козье молоко. Местные жители смогли предоставить его для бельчонка, и женщина начала кормить его через каждый три часа. «После кормления обязательно делала моему бельчонку массаж живота, чтобы он мог опорожнить кишечник», — рассказала ветеринар.

В настоящее время детеныш освоился в доме хозяйки и восстанавливается после укуса. Женщина заявила, что тот активно лазает по обоям, висит на шторах. Кроме того, он отлично живет в соседстве с домашней кошкой. Зверек укладывается спать в меховую шапку, вспомнила медик.

В его рационе сейчас стали появляться орехи, морковь и яблоки. Примерно через две недели специалист хочет отправить животное в естественную среду. При этом сначала ветеринар хочет отнести зверька на то место, где его нашли, так как белки общаются со своими сородичами. Если все-таки Малыш не пожелает идти, то женщина может сделать для него кормушку и гнездо на территории вблизи дома. Таким образом он останется под ее присмотром.

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