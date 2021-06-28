Россиянка спасла оставшегося без родителей лосенка

Жительница Городца Нижегородской области спасла страдавшего от жары и голода лосенка, который остался без родителей. На животное женщина наткнулась в лесу, сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Неизвестно, почему малыш остался без матери — предполагается, что она погибла, а детеныш отправился самостоятельно искать еду. Однако с сильной жарой лосенок не справился — он не смог найти воду, еду и ослаб.

Россиянке пришлось на руках нести детеныша к людям. Она довела его до ближайших садов, отпоила водой и вызвала егеря из местного лесничества. «Найденыша отвезут в Воскресенский район, где как раз занимаются такими животными. Провожали очаровательного лосенка всей улицей», — рассказала девушка.

Ранее житель Екатеринбурга заснял на видео лосенка, который вышел из леса рядом с городом. Однако затем животное заметило автомобиль с людьми, испугалось и убежало. Охотовед Андрей Сакулин объяснил, что часто лоси забредают в лесопарки в ночное время, а с наступлением рассвета пугаются и убегают.