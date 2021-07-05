Найденному в луже мазута после взрыва заправки псу Беляшу сделали операцию

Больному раком псу по кличке Беляш, который восемь лет прожил на территории шиномонтажной мастерской около заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске и пострадал во время взрыва, сделали операцию. Она прошла успешно, но у собаки обнаружили еще одну опухоль. Об этом пишет NGS.ru.

Беляша нашли в луже мазута около заправки. Его и других бездомных собак спасли сотрудники МЧС. Волонтеры отмыли Беляша от мазута и поместили в кислородную камеру. Ожогов и ран на его теле не было, но опасения вызывала травма на спине. Оказалось, что это плоскоклеточный рак.

«Противопоказаний к операции не было. Анализы крови у него отличные для его возраста. (...) Опухоль удалили и взяли анализ на гистологию. Пересадка кожи не потребовалась — рана должна затянуться сама. Во время операции нашли еще одно уплотнение на животе, взяли на анализ. (...) Беляшик хорошо отошел от наркоза», — рассказала волонтер Нелли Владимирова.

Взрыв на автозаправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел 14 июня. Его причиной стало незаземление газовоза. В результате начавшегося пожара пострадало несколько десятков человек.

В марте россияне спасли собаку, которая вмерзла в лед на обочине дороги в Калуге. Директор центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина отмечала, что неизвестно, почему собака оказалась вдали от жилых домов.