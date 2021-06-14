Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

Шесть человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, среди пострадавших — двое сотрудников МЧС, которые первыми прибыли на вызов.

Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров. На АЗС взрываются емкости и баллоны с топливом. Номер сложности пожара повышен до третьего.

Причина случившегося выясняется.

Ранее в июне сообщалось о взрыве на Тунгуйском угольном разрезе в Бурятии. В результате происшествия пострадали пятеро рабочих.