Пятеро российских рабочих пострадали при взрыве на угольном разрезе

В Бурятии пятеро рабочих пострадали при взрыве на Тунгуйском угольном разрезе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В региональном управлении МЧС России подтвердили информацию о происшествии, отметив, что предоставят подробности позднее.

По данным властей региона, на Олонь-Шибирском месторождении проводились взрывные работы, пострадали четыре человека, передает РИА Новости. Ожидается, что их направят в Мухоршибирскую ЦРБ для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

3 июня сообщалось, что в Бурятии произошел взрыв на золотодобывающей шахте, погиб один рабочий. Предварительно, произошла самопроизвольная детонация взрывчатки а руднике «Владимирский». Еще около 10 человек смогли выбраться самостоятельно.