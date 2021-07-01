Стали известны подробности нападения двух псов на мужчину и собаку в Петербурге

Стали известны подробности нападения двух бойцовских псов на мужчину и его собаку в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «LIFE SHOT».

Ранее сообщалось, что житель Петербурга закрыл собой питомца, чтобы защитить его от нападения двух стаффов. В результате инцидента хозяин и его собака получили ранения.

По информации канала, полицейские провели проверку, во время которой установили участников происшествия. Пострадавший объяснил, что, по его мнению, нападение было чистой случайностью. Мужчина также отметил, что не собирается обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Приморском крае 48-летний житель Находки выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение. От полученных травм собака скончалась.