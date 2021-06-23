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Российский дворник выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение

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Фото: JEENAH MOON / Reuters

Житель Находки Приморского края выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Согласно данным полиции, 48-летний дворник, вернувшись домой, увидел, что животное, которое он подобрал в трехмесячном возрасте несколько месяцев назад, погрызло линолеум, поцарапало обои и разорвало мешок картошки. После этого мужчина выкинул собаку с балкона, от полученных травм щенок скончался.

Соседка сообщила сотрудникам правоохранительных органов о произошедшем, и преступник был доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.

Ранее несколько жителей Кемерова обратились в полицию после того, как местный житель скинул с пятого этажа двух собак. Животных привела домой с улицы жена злоумышленника. Из-за поступка женщины между супругами вспыхнул конфликт, после чего кемеровчанин выкинул собак из окна.

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