Российский дворник выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение

Житель Находки Приморского края выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Согласно данным полиции, 48-летний дворник, вернувшись домой, увидел, что животное, которое он подобрал в трехмесячном возрасте несколько месяцев назад, погрызло линолеум, поцарапало обои и разорвало мешок картошки. После этого мужчина выкинул собаку с балкона, от полученных травм щенок скончался.

Соседка сообщила сотрудникам правоохранительных органов о произошедшем, и преступник был доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.

Ранее несколько жителей Кемерова обратились в полицию после того, как местный житель скинул с пятого этажа двух собак. Животных привела домой с улицы жена злоумышленника. Из-за поступка женщины между супругами вспыхнул конфликт, после чего кемеровчанин выкинул собак из окна.