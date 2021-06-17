Пьяный россиянин скинул с пятого этажа двух собак

Несколько жителей Кемерова обратились в полицию после того, как местный житель скинул с пятого этажа двух собак. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Кузбассу.

Животных привела домой с улицы жена злоумышленника. Из-за поступка женщины между супругами вспыхнул конфликт, после чего 48-летний кемеровчанин выкинул собак из окна. Животные скончались от травм, полученных при падении.

Отмечается, что мужчина был ранее судим. В момент убийства животных он был в состоянии алкогольного опьянения. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»).

Ранее сообщалось о каннибале из Испании, который убил свою мать, после чего расчленил и съел вместе со своей собакой. Сам подсудимый рассказал, что на подобное его натолкнули голоса в голове.