Каннибал убил мать, съел ее со своей собакой и получил 15 лет тюрьмы

Каннибал из Испании Альберто Санчес Гомес (Alberto Sanchez Gomez) получил 15 лет тюрьмы за то, что убил свою мать, расчленил ее и ел по частям вместе со своей собакой. Об этом пишет Daily Mail.

28-летний официант проживал вместе с 68-летней Марией Соледад Гомес. Он был арестован 21 февраля 2019 года и до смертельной ссоры 12 раз попадал в поле зрения полиции за жестокое обращение с ней. Молодой человек также регулярно употреблял наркотики и алкоголь.

В ходе следствия в доме были обнаружены пластиковые контейнеры с останками женщины, сообщалось, что внутренние органы были разложены на ее кровати. Сын признался, что задушил мать, расчленил ее столярной пилой, после чего хранил части тела в холодильнике и поедал.

На суде Альберто Санчес Гомес заявил, что слышал голоcа в голове, которые велели ему расправиться с матерью. «Я очень раскаиваюсь. Я испытываю беспокойство каждый раз, когда просыпаюсь. Я думаю о своей матери, и я совершенно убит горем», — заявил подсудимый во время процесса. Однако присяжные не усмотрели в его действиях «психотического эпизода». Каннибал был осужден на 15 лет за убийство и осквернение трупа.

В ноябре 2020 года в Германии арестовали еще одного людоеда-гомосексуала: это второй подобный случай за практически 20 лет. Речь о 41-летнем учителе, которого называют Стефан Р. Его подозревают в убийстве 44-летнего Стефана Т. и каннибализме. По мнению полицейских, Стефан Р. мог руководствоваться «сексуальными мотивами».