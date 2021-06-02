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Постоялец убил администратора отеля из-за улыбки

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Стивен Коул
Стивен Коул
Фото: Dorset Police

В Великобритании недавно вышедший из тюрьмы мужчина убил администратора отеля из-за того, что ему не понравилось, как она посмотрела на него и улыбнулась, сообщает The Sun.

27-летний Стивен Коул заселился в отель Travelodge в Борнмуте в декабре прошлого года. Во время заселения ранним утром Коулу не понравилось, как администратор отеля 27-летняя испанка Марта Венто посмотрела на него и улыбнулась. Он подумал, что та смотрит на него свысока.

Постоялец избил ее руками и ногами до смерти. Сообщается, что избиение продолжалось около 40 минут. Девушка скончалась на месте. После нападения Коул пошел в свой номер, привел себя в порядок, а затем явился в полицейский участок, где сознался в преступлении.

Оказалось, что убийца вышел из тюрьмы за два месяца до этого. Он уже не раз нападал на людей, в том числе бил свою мать, а перед заселением в Travelodge его выгнали из другого отеля. Кроме того, Коул страдал шизофренией, слуховыми галлюцинациями, дезорганизованным мышлением и поведением, манией преследования. В частности, ему казалось, что за ним следят детекторы дыма, а люди стучат в его окно.

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