Труп мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге

Труп 30-летнего мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источник в силовых органах сообщает Telegram-канал издания «Комсомольская правда».

Тело умершего нашли 15 мая в помещении для массажа в отеле «Мистери» на Рузовской улице. По данным правоохранителей, на его руках и туловище были обнаружены ушибы, тело направили в морг для установления причины смерти. Полицейские собрали отпечатки пальцев, следы от обуви и биологические материалы, отправили на исследование бумажник умершего и изъяли у администратора отеля документы, ноутбук и мобильный телефон.

В прошлом году бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку: он пригласил ее в гости и получил услуги, а наутро обнаружил, что женщина скончалась. Медицинские эксперты выяснили, что ее смерть была ненасильственной.