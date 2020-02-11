Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».

Пара познакомилась 9 февраля на Васильевском острове. После согласования всех условий они отправились в загородный дом мужчины во Всеволжском районе Ленинградской области. В течение вечера пара предавалась любовным утехам, гостья много пила, при этом активно смешивала шампанское и виски.

После окончания застолья женщина уснула на диване на первом этаже, а мужчина ушел спать наверх. Никого кроме пары в доме не было. Спустившись утром вниз, мужчина нашел тело гостьи.

Приехавшие криминалисты изучили обстановку и пришли к выводу, что смерть женщины не была насильственной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проститутка ударила ножом заказавшего ее услуги полицейского. Он приехал по указанному адресу и заплатил за секс, но проститутка по какой-то причине передумала оказывать ему услуги. Полицейский попытался продолжить встречу, и женщина ударила его кухонным ножом в грудь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru