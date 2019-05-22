Проститутка убила россиянина и погибла

В подмосковных Мытищах погибла женщина, пытавшаяся сбежать с места убийства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 мая в доме на Новомытищинском проспекте. 56-летний местный житель вызвал проститутку. Во время свидания 34-летняя гражданка Украины ударила клиента ножом в грудь по неустановленной пока причине.

Женщина решила сбежать с места преступления через окно. Она связала канат из простыней и одеял, чтобы спуститься с седьмого этажа, но сорвалась во время спуска. Ее тело обнаружили на козырьке подъезда жители дома.

Возбуждено уголовное дело, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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